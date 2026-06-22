Photography Archive Fort Wayne FC vs. AV Alta FC, scoreless draw, May 30, 2026 Fort Wayne FC at Athletic Club Boise, 3-1 victory, May 23, 2026 Fort Wayne FC vs. Corpus Christi FC, 1-all draw, May 20, 2026 Fort Wayne FC, 2-2 match with Indy Eleven, which wins 3-1 in PKs, May 16, 2026 Fort Wayne FC, 1-0 victory over Westchester SC, May 9, 2026 Fort Wayne FC, 3-0 victory over Portland, May 6, 2026 FWFC vs. Charlotte, 2-2 draw, May 2, 2026 (Ruoff Mortgage Stadium opener) Fort Wayne FC at Louisville City FC, 3-1 loss, April 25, 2026 (USL Cup) Home Kit Reveal, April 15, 2026, at Parkview Mirro Center Meet the Team Party, April 15, 2026, at Parkview Mirro Center Fort Wayne FC at Chattanooga Red Wolves SC, 1-0 win, April 11, 2026 Practice, April 8, 2026, at Hefner Fields Practice, April 7, 2026, at Indiana Tech Practice, March 31, 2026, at Zollner Stadium Fort Wayne Football Club at New York Cosmos, 2-0 loss, on March 28, 2026 Club visits power soccer practice, at Turnstone, March 24, 2026 Practice, March 18, 2026, at Zollner Stadium Fort Wayne FC at Sarasota Paradise, 2-2 draw, on March 14, 2026 Practice, March 10, 2026, at Zollner Stadium Fort Wayne FC at FC Naples, 2-0 loss, in March 7, 2026 pro debut Practice, March 2, 2026, at Zollner Stadium Away Kit Reveal Party, March 2, 2026, at Kruse Plaza