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#UnitedForSoccer

Fort Wayne Football Club

Fort Wayne FC vs. AV Alta FC, scoreless draw, May 30, 2026

Fort Wayne FC at Athletic Club Boise, 3-1 victory, May 23, 2026

Fort Wayne FC vs. Corpus Christi FC, 1-all draw, May 20, 2026

Fort Wayne FC, 2-2 match with Indy Eleven, which wins 3-1 in PKs, May 16, 2026

Fort Wayne FC, 1-0 victory over Westchester SC, May 9, 2026

Fort Wayne FC, 3-0 victory over Portland, May 6, 2026

FWFC vs. Charlotte, 2-2 draw, May 2, 2026 (Ruoff Mortgage Stadium opener)

Fort Wayne FC at Louisville City FC, 3-1 loss, April 25, 2026 (USL Cup)

Home Kit Reveal, April 15, 2026, at Parkview Mirro Center

Meet the Team Party, April 15, 2026, at Parkview Mirro Center

Fort Wayne FC at Chattanooga Red Wolves SC, 1-0 win, April 11, 2026

Practice, April 8, 2026, at Hefner Fields

Practice, April 7, 2026, at Indiana Tech

Practice, March 31, 2026, at Zollner Stadium

Fort Wayne Football Club at New York Cosmos, 2-0 loss, on March 28, 2026

Club visits power soccer practice, at Turnstone, March 24, 2026

Practice, March 18, 2026, at Zollner Stadium

Fort Wayne FC at Sarasota Paradise, 2-2 draw, on March 14, 2026

Practice, March 10, 2026, at Zollner Stadium

Fort Wayne FC at FC Naples, 2-0 loss, in March 7, 2026 pro debut

Practice, March 2, 2026, at Zollner Stadium

Away Kit Reveal Party, March 2, 2026, at Kruse Plaza